VIDEO – Coro meraviglioso dei tifosi del Napoli al ‘Maradona’: “Riconquistiamo il tricolor”

Il Napoli di Luciano Spalletti viaggia spedito verso il sogno Scudetto. Gli azzurri sono a +13 dall’Inter e continuano a vincere anche contro le big. Contro la Roma è arrivata una vittoria sofferta e che sembrava impossibile fino a 5 minuti dalla fine.

Poi Giovanni Simeone ha girato in rete una delle frecce del suo arco e ha dato il via alla pazza gioia dei tifosi azzurri.

Tifosi Napoli

Napoli-Roma, nuovo coro della Curva: sulle note di “Muchachos”

Al ‘Maradona‘, prima, durante e dopo la partita i tifosi si sono scatenati con cori e anche in compagnia del presidente De Laurentiis, chiedendo alla squadra di continuare questo percorso vincente fino alla fine della stagione.

In particolare, è stato intonato un nuovo coro da brividi sulle note della famosissima ‘Muchachos‘, la canzone che ha accompagnato l’Argentina di Lionel Messi per l’intero Mondiale in Qatar, fino alla vittoria finale.

Il video ha fatto subito il giro del web, arrivando anche in Argentina ed è stato apprezzato moltissimo da tutti gli amanti del calcio e dell’Albiceleste.