Spalletti in conferenza: “Largo vantaggio? Non gestiamo nulla, la pressione non ci disturba”

Ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Roma il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Il tecnico come al solito non si è tirato indietro dall’analizzare la gara e il momento della squadra, oltre che il rendimento di singoli come Osimhen e Simeone. Di seguito quanto riportato:

Classifica: “Io vedo che abbiamo tre punti in più in classifica. La Roma ha dimostrato di essere una delle squadre più forti viste al Maradona. Vedo che la partita l’hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli che erano in panchina, fino al magazziniere. Sono stati tutti concentrati al 100% e la cosa fondamentale è stata quella di non accettare mai il pareggio”.

Simeone :“Togliere uno come Osimhen è difficile, però perché non dare la possibilità anche a qualcun altro? Raspadori e Simeone quando non c’era Osimhen hanno determinato il nostro passo e le nostre vittorie ed è facile metterci mano quando ci sono giocatori con quella testa”.

Spalletti: “Dopo il pareggio la squadra ha avuto la mentalità corretta”

L’esultanza della panchina al gol di Simeone: “È stata molto bella. Tutti volevamo questa vittoria, ma anche se non fossimo riuscita a vincerla questa è la mentalità che ti premia. Noi non gestiamo niente. Facciamo sempre il massimo, quello che si aspettano di vedere in uno stadio che si chiama Maradona”.

Atteggiamento difensivo: “In alcuni momenti ci siamo dovuti abbassare, a volte si poteva gestire meglio la palla, o meglio a volte siamo abituati ad avere più qualità. Vero è che loro ci hanno pressato forte, ma noi preferiamo questo. Noi vogliamo che gli altri ci vengano a pressare, non che ci aspettino al limite dell’area. Dobbiamo avere un comportamento consono alla volontà degli avversari fi giocare a viso aperto”.

Vantaggio in campionato: “Prima di entrare in campo, loro devono avere ben chiaro l’occasione che hanno. In tala caso, non ci sono cose che ti possono disturbare e far sentire pressione. Ciò che abbiamo fatto è il segno che noi la pressione la sappiamo gestire, noi questa dobbiamo quasi cercarla per fare risultati. Dopo il pareggio la squadra ha dimostrato di avere la mentalità corretta, questo atteggiamento è stato premiato”.

Osimhen come un vero leader: “Ha continuato da fuori a giocare la partita, lui è uno forte. La partita è una scatola che va riempita di cose, in alcuni momenti ci vuole la giocata pulita, in altre momenti di corsa o il duello fisico. Osimhen ha tutte le cose per completare questo riempimento della scatola della partita, è chiamato ad essere leader più di altri. Indicava i passaggi da fare anche fuori dal campo, è una cosa bella”.

Regalo a Mourinho: “Glie l’ho fatto davvero, pensavo di essere invitato alla sua festa, ho visto che ha festeggiato tanto. L’ho incontrato oggi e così gli ho dato il regalo qui da vicino”.