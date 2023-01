La sconfitta del ‘Maradona‘ contro il Napoli ha surriscaldato pesantemente gli animi in casa Roma. I tifosi giallorossi non hanno digerito il ko di ieri sera e, già sull’orlo del nervosismo per la questione Zaniolo, si sono resi protagonisti di un gesto scioccante.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, la situazione a Roma è diventata incandescente ed è andata fuori controllo. Dopo la partita ha ricevuto striscioni con insulti e sotto casa a Casal Palocco da presenta un gruppo di tifosi. Inseguimenti in macchina, minacce di morte e polizia sotto casa del giocatore per controllare la situazione.

Zaniolo (Getty Images)

Roma shock: minacce e inseguimenti a Zaniolo

Subito dopo la conclusione della partita tra Napoli e Roma, sotto casa del giocatore si è radunato un gruppo di ultras che hanno insultato e incolpato il fantasista per il ko di Napoli. “Merda! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene!”.

Zaniolo, inoltre, sarebbe stato anche inseguito e ha chiamato la Polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione.

Successivamente è apparso anche uno striscione al Fulvio Bernardini: “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!“.

Infine, la sorella e la mamma del calciatore, sui propri social hanno anche denunciato le continue minacce e gli insulti che arrivano quotidianamente nei propri messaggi privati.