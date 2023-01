“Nessuno come il Napoli”: Osimhen e Simeone una coppia d’oro

Il Napoli di Luciano Spalletti è costruito su un grande gruppo. Chi gioca diventa decisivo, anche se lo fa per poco tempo o di rado. E Giovanni Simeone è l’esempio lampante di quanto sia importante restare costantemente concentrati e pronti a subentrare per risolvere le partite.

Con Victor Osimhen sugli scudi è quasi impossibile per Luciano Spalletti scegliere il bomber argentinno ex Verona e proprio in questa coppia d’oro risiede uno dei segreti del Napoli.

Gazzetta esalta Simeone e Osimhen: i due bomber sono l’oro di Napoli

Dopo l’importantissima vittoria del Napoli contro la Roma, che porta gli azzurri a +13 sull’Inter, sono arrivati grandi elogi per i due goleador: Osimhen e Simeone.

La Gazzetta dello Sport, in edizione odierna, ha esaltato il grande apporto al gol dei due attaccanti che ieri sera si sono dati staffetta e hanno garantito i tre punti al Napoli.

“Minuto 41 del secondo tempo: dopo il pareggio della Roma, Spalletti toglie Osimhen e inserisce Simeone che spedisce una meraviglia all’incrocio. Il Cholito ha trasformato un pareggio in una vittoria, come a Cremona e a San Siro contro il Milan. Chi ce li ha due centravanti del genere? Il Milan si trascina con Giroud, l’Inter non ha mai avuto Lukaku, la Lazio ha solo Immobile, la Juve ha perso Vlahovic”.