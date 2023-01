Napoli-Empoli Primavera, presente anche Spalletti allo stadio Piccolo

Il Napoli ha vinto ancora, ha portato a casa un’altra battaglia e si avvicina sempre di più a quel sogno chiamato scudetto: gli azzurri sono a +13 dall’Inter seconda in classifica.

Se la prima squadra sta disputando una stagione spettacolare, non si può dire lo stesso per la Primavera. La squadra di Nicolò Frustalupi, reduce dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, è attualmente sedicesima, in zona playout, a quota 16 punti a -1 dalla zona salvezza.

Napoli Primavera

Napoli Empoli Primavera, presente Spalletti

Alle ore 14, gli azzurrini sono scesi in campo allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per sfidare l’Empoli nella gara valida per la 16° giornata di campionato Primavera 1.

Si stanno disputando gli ultimi minuti del match con il Napoli che sta perdendo 1-0 (gol di Ekong al 53′), ma per i giovani azzurri c’è stata una bella sorpresa.

Tra gli spettatori, infatti, è presente anche mister Luciano Spalletti, arrivato a Cercola dopo aver terminato l’allenamento a Castel Volturno con la prima squadra.

Luciano Spalletti

Chissà che il tecnico di Certaldo non possa rimanere particolarmente colpito da qualche giovane talento della Primavera.