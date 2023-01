FOTO – Dolore Kvaratskhelia, gesto emozionante: polsino per la nonna scomparsa

Khvicha Kvaratskhelia anche ieri è stato uno dei protagonisti del Napoli nella vittoria contro la Roma, con l’assist vincente per Victor Osimhen per il gol del momentaneo vantaggio.

All’uscita dal campo, al minuto 69, molti tifosi hanno notato il volto “tirato” di Kvara che non sembrava troppo contento della serata. La preoccupazione è andata subito al campo e al fatto che non avesse trovato la via del gol ma la realtà è ben diversa e nasconde un motivo strettamente personale: la scomparsa della nonna.

Kvarastskhelia Nonna

Kvaratskhelia addolorato per la morte della nonna: il messaggio

Pochi giorni fa, infatti, Kvaratskhelia ha appreso la notizia della morte di sua nonna e ieri sera ci ha tenuto a ricordarla sul suo polsino.

Come riporta il portale georgiano “MatchDay“, Kvaratskhelia ha ricordato sua nonna mentre era in campo con un messaggio molto semplice ma emozionante: “In ricordo di mia nona“. E a fine partita ha pubblicato anche una storia sul suo profilo Instagram con la foto del polsino.