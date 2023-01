Simeone e Osimhen pazzi di gioia: il gesto sfuggito alle telecamere

Giovanni Simeone e Victor Osimhen sono “rivali” solo di reparto, ma vivono le stesse emozioni e lo stesso sogno. I due bomber ieri sono stati decisivi per la vittoria contro la Roma, con un gol a testa che è valso un altro passo in avanti verso lo Scudetto.

Segna Osimhen con un super gol per il momentaneo vantaggio del Napoli, poi la Roma pareggia e Spalletti decide di far entrare Simeone.

Il Cholito entra e segna, come suo solito, l’ennesimo gol pesante, che vale 3 punti e una vittoria importantissima in vista del futuro.

Simeone Napoli (Getty Images)

Osimhen e Simeone: “rivali” ma amici e spirito del gruppo

La Gazzetta dello Sport, in edizione odierna, ha sottolineato un bellissimo gesto vicendevole che è sfuggito a molte telecamere ma che rappresenta il vero spirito del gruppo del Napoli. Osimhen e Simeone, rispettivamente in panchina al gol dell’altro, non hanno esitato ad entrare in campo per festeggiare come se il gol fosse il proprio.

“Simeone è entrato in campo per festeggiare Osimhen che poi è entrato in campo per festeggiare Il Cholito. L’armonia fa punti, nel campionato di Zaniolo e Skriniar”.