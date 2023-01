Spalletti esalta Osimhen: “Sa fare tutto”, poi svela il regalo per Mourinho

Ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria dei suoi contro la Roma e per la grande prestazione dei suoi attaccanti, Osimhen e Simeone. Di seguito quanto riportato:

Cambio Osimhen-Simeone: “Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere all’ultimo della panchina. Sono partite complicate, ma chi è entrato ha dimostrato di essere già dentro al meccanismo della partita. Questa è una qualità fondamentale della nostra squadra, in queste gare qui se non hai dentro bene il lavoro quotidiano, entusiasti di cosa fa il compagno diventa difficile portare a casa questi risultati”.

Luciano Spalletti

Spalletti: “Oggi abbiamo avuto poco coraggio”

Ruolo dei terzini: “Sono un po’ le loro caratteristiche, questo fatto di tenerli dentro al campo contro una difesa a 5 deriva dal fatto che su di loro ci sarebbe stato già il loro quinto, mentre il loro braccino avrebbe preso Lozano e Kvaratskhelia. Noi abbiamo avuto poco coraggio oggi di costruire e far girare palla, poca qualità rispetto a cosa possiamo fare noi. Loro lo hanno sfruttato questo vantaggio per giocare in parità numerica“.

Osimhen: “Lo abbiamo lasciato un po’ solo. Nel suo gol c’è tecnica e qualità, ha sparato una cannonata. Poi è un giocatore forte fisicamente, è difficile contrastarlo. Lui la scatola della partità la riempie tutta, sa far tutto”.

Ancora sul cambio: “Non si può sempre far giocare i soliti, dimenticando l’impegno settimanale degli altri. Bisogna tener conto anche della voglia di dimostrare la qualità che hanno gli altri, altrimenti non sarei un allenatore completo.Raspadori e Simeone ci hanno permesso di passare il turno in Champions League quando Oismhen era fuori, non vedo perché escluderli”.

Regalo a Mourinho: “Un Pulcinella, perché era il suo compleanno e l’ho regalato a tutti gli allenatori che ho affrontato in Champions League”.