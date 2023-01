Tremano i tifosi: Osimhen resta a terra dopo un contrasto con Smalling

Napoli-Roma, come previsto, si è rivelata una gara davvero accesa, ricca di agonismo e di contrasti. L’assoluto protagonista della gara è stato, come all’andata, il solito Victor Osimhen.

Il nigeriano ha segnato il gol che ha sbloccato la gara con un tiro al volo di impressionante potenza a seguito di un bel controllo sul perfetto cross di Kvaratskhelia.

Osimhen dolorante

Napoli-Roma, spavento per Osimhen: brutta botta al polso

C’è stato un po’ di spavento però sul finale della prima frazione per le condizione fisiche dello stesso Osimhen. L’attaccante ha subito un colpo doloroso a seguito di un contrasto col romanista Smalling. L’inglese gli ha infatti praticamente calpestato il polso dopo un corpo a corpo che ha causato la caduta dell’attaccante.

Il nigeriano è rimasto a lungo a terra per il dolore ed è potuto rientrare in campo solo dopo aver ricevuto una vistosa fasciatura al polso dolorante. Le sue condizioni sono sembrate buone e già prima del rientro negli spogliatoi ha avuto l’opportunità per la doppietta personale con un colpo di testa su cross di Lozano.