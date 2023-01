De Laurentiis arriva al Maradona: che accoglienza da parte dei tifosi! (VIDEO)

C’è grande attesa per la gara fra Napoli e Roma, che si terrà alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono continuare la loro volata trionfale in vetta al campionato, con l’opportunità di allungare ulteriormente sulla seconda posizione (ora occupata dall’Inter) a +13. Stavolta, quello dello Scudetto sembra essere davvero più di un sogno.

La Roma, però, vuole rovinare questo clima di festa. A sua volta, infatti, i giallorossi sognano una vittoria utile a sorpassare il Milan ed entrare così in zona Champions, portandola addirittura al secondo posto a pari punti con l’Inter stessa.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

VIDEO- C’è anche De Laurentiis allo stadio per Napoli-Roma

Il clima di grande attesa per l’inizio di questa gara è stato confermato dalla presenza di Aurelio De Laurentiis allo Stadio Diego Armando Maradona. L’ingresso del patron azzurro è stato immortalato dalle telecamere di SpazioNapoli.it e non è passato inosservato nemmeno fra i tifosi presenti fuori allo stadio.

I supporters azzurri sperano che la sua presenza allo stadio possa portare la fortuna e la carica giusta anche alla squadra in campo, in una gara che si preannuncia caldissima vista anche la forte rivalità fra le due compagini.