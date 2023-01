Nuovo tentativo dell’Adana Demirspor per Demme: c’è la risposta del centrocampista del Napoli

Con l’arrivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta si è chiuso il calciomercato del Napoli. Solo due acquisti (Bereszynski e Gollini) e due cessioni (Zanoli in prestito alla Sampdoria e Sirigu alla Fiorentina) che hanno aggiustato ulteriormente una rosa già completa.

Negli ultimi giorni di gennaio non dovrebbe cambiare nulla all’interno dello spogliaoio, ma attenzione alle avances estere per Diego Demme.

Demme Adana Demirspor, nuovo tentativo per il centrocampista del Napoli

Demme doveva essere uno dei calciatori con la valigia in mano: l’infortunio di inizio anno e l’exploit di Lobotka hanno contribuito al poco minutaggio dell’italo-tedesco, impegnato solo per 19 minuti in questa stagione.

Sembrava certa la sua cessione, ma dopo un colloquio con Spalletti, l’ex Lipsia ha deciso di restare a Napoli fino al termine della stagione, così come confermato dal suo agente.

Nelle scorse settimane, si era parlato molto dell’interesse dell’Adana Demirspor, così come annunciato anche dal tecnico dei turchi Vincenzo Montella, ma la volontà del calciatore è quella di restare in Campania.

Dopo il rifiuto, il club turco si era allora fiondato su un ex Napoli, il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko. Il francese, però, nella giornata di oggi ha declinato l’offerta dell’Adana, che ha quindi fatto un nuovo tentativo per Demme.

Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società turca ha offerto a Demme un contratto di tre anni, ma il centrocampista azzurro ha ribadito di voler restare al Napoli.

Demme non lascerà Napoli in questi ultimi giorni di mercato: la volontà dell’italo-tedesco è quella di vincere lo scudetto con la sua squadra del cuore.