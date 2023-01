Demme lascia il Napoli? L’allenatore esce allo scoperto: “Lo seguo da tempo, è un giocatore molto interessante”

Il Napoli esce vittorioso dalla battaglia di Marassi, si porta a +7 da Milan e Juventus seconde ed è pronto a preparare il big match di venerdì proprio contro i bianconeri.

Tutta la concentrazione della squadra deve essere rivolta solo al campionato, nessuna voce di mercato deve distrarre gli azzurri: questa è la volontà di mister Spalletti.

Ma occhio alla situazione Diego Demme: è ormai risaputa la sua volontà di cambiare aria per cercare più spazio altrove e arriva altre sirene dall’estero.

Diego Demme

Montella chiama Demme all’Adana Demirspor: “È un giocatore molto interessante”

Una delle squadre particolarmente interessata al centrocampista italo-tedesco è l’Adana Demirspor, squadra turca allenata dal napoletano Vincenzo Montella.

L’ex tecnico della Roma, intervenuto a “Radio Anch’io sport” su Radio Rai, ha proprio parlato di Diego Demme: “Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. È comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in Serie A”.

Vincenzo Montella (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Montella ha speso anche due parole sul campionato in corso: “Il Napoli ha un bel vantaggio, ma credo che il campionato non sia finito. Sono contento per il Napoli e per Spalletti, che meriterebbe di vincere il campionato anche in Italia: per l’allenatore che è e per la sua carriera. Il campionato è ancora molto lungo e Spalletti questo lo sa”.