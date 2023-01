Il CT della Nigeria a sorpresa su Osimhen: “Mi ha scritto dopo Salerno, non era felice”

Victor Osimhen continua ad essere decisivo per il Napoli di Luciano Spalletti. Attualmente è il capocannoniere della Serie A e vuole continuare con questo trend per portare gli azzurri alla vittoria dello Scudetto e consacrarsi ad idolo incontrastato della piazza.

Il commissario tecnico della Nigeria, José Peseiro, ai microfoni de Il Mattino, ha parlato della stagione di Osimhen e del Napoli.

“È una cosa straordinaria perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. Mi auguro che possa vincere lo scudetto. Vincere fa sempre bene e porta una mentalità vincente, sarebbe utile anche alla Nazionale”.

Osimhen Nigeria (Getty Images)

CT Nigeria su Osimhen: “Non era felice dopo Salernitana-Napoli”

Il CT della Nigeria, poi, si è soffermato sulla fame di gol e vittorie di Osimhen. E ha svelato un curioso retroscena dopo la vittoria del Napoli con la Salernitana.

“Victor è incredibile, perché non èmai contento. Anche quando segna ed è decisivo. Era felicema per il gol ma avrebbe voluto fare di più. Lui è così: non si accontenta mai. Per lui conta sempre la prossima partita. Inoltre è un grande lavoratore e soprattutto non vuole perdere mai. Nemmeno nelle partitelle di allenamento o nelle amichevoli. È come un bambino sempre entusiasta della vita. E poi ha grandi valori umani”.

Osimhen migliorato dal punto di vista calcistico? “Certo, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, ma mi stupisce sempre per la sua capacità di attaccare, difendere e fare pressione. Quando c’è lui da marcare, nessun centrale si può rilassare. In area di rigore è micidiale e oramai è completo in ogni fondamentale: è forte di testa, è forte nel tiro, è forte nel dribbling“.

Osimhen in nazionale? “È un leader e grazie alle sue prestazioni ha saputo prendersi lo spogliatoio. Perché è un top player,ma soprattutto un grandissimo motivatore. Chiede sempre a tutti di dare il

massimo. Parla con i compagni, li carica e li fa crescere. In Nigeria è una star perché è il giocatore con il valore maggiore, ma non per questo si è montato la testa. È un leader dentro e fuori dal campo. È cresciuto tantissimo e continua a crescere ogni partita di più“.