Napoli Roma a Orsato: è la bestia nera degli azzurri, dato impressionante

Napoli Roma di domenia sera è stata affidata al Sig. Orsato della Sezione di Schio. L’arbitro internazionale è stato impegnato ai Mondiali in Qatar ed è stato decretato come il miglior arbitro della competizione internazionale.

La partita sarà fondamentale per il prosieguo della stagione per l’una e per l’altra squadra che hanno obiettivi opposti ma molto importanti.

Napoli Roma Orsato (Getty Images)

Orsato per Napoli-Roma: azzurri sempre sconfitti in questa partita

Daniele Orsato è stato designato per Napoli Roma e le statistiche per entrambe le squadre non sono positive con lui.

Per la Roma, infatti, sono arrivate 4 sconfitte su 4 nelle ultime gare arbitrate da Orsato, e tutte senza segnare neppure un gol. Ma quando l’arbitro ha diretto Napoli Roma (o Roma Napoli) a “piangere” sono sempre stati gli azzurri, sempre sconfitti tra il 2013 e il 2016.

Orsato ha arbitrato la partita tra Napoli e Roma per tre volte in carriera, con i giallorossi sempre usciti vincitori: Napoli-Roma 1-3 del 15 ottobre 2016; Roma-Napoli 1-0 del 25 aprile 2016; Roma-Napoli 2-0 del 18 ottobre 2013.