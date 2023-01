Kvaratskhelia titolare in Napoli Roma? C’è una novità

Khvicha Kvaratskhelia torna in campo per Napoli Roma? Il fantasista georgiano ha avuto problemi influenzali nell’ultima settimana che non gli hanno permesso di scendere in campo contro la Salernitana all’Arechi.

La sua assenza dal derby campano, però, non ha inciso sul risultato finale grazie alla prova collettiva di compattezza e qualità.

Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia giocherà in Napoli Roma? Le ultime

Ma da ieri, ormai, Kvartskhelia è tornato a lavorare quasi completamente in gruppo e oggi potrebbe completare definitivamente l’iter di recupero dalla sindrome influenzale. L’obiettivo è puntare a fari spenti la Roma di José Mourinho per la sfida di domenica sera al Maradona.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, c’è grande ottimismo per il ritorno in campo di Khvicha Kvaratskhelia e per l’intero gruppo azzurro. Tornerà ad essere titolare, dunque, nel tridente offensivo con Osimhen e probabilmente con Politano. Le ultime novità arriveranno dall’allenamento odierno a Castel Volturno, dove dovrebbe esserci anche il nuovo portiere Pierluigi Gollini, ufficializzato nella giornata di ieri e pronto a scendere in campo per la prima volta con i compagni.