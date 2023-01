Calciomercato Napoli, spunta un nuovo esterno per gennaio: Giuntoli lo vuole subito

Il calciomercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo negli ultimissimi giorni. Dopo l’acquisto di Pierluigi Gollini in prestito dall’Atalanta, gli azzurri si stanno muovendo anche per le altre zone del campo.

Resta vivo il forte interesse per Azzedine Ounahi a centrocampo ma la situazione è molto complessa e l’affare potrebbe essere impostato ora per poi completarlo a fine stagione.

Calciomercato Napoli Brekalo (Getty Images)

Calciomercato Napoli, occhi su Brekalo: Giuntoli lo vuole subito

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Napoli è fortemente interessato a Josip Brekalo del Wolfsburg. L’esterno offensivo croato è nel mirino anche di altri club di Serie A ma Cristiano Giuntoli sta tentando di chiudere l’operazione già per gennaio per anticipare la concorrenza.

L’ex Torino è al centro di numerose voci di mercato ed è un vecchio pallino del direttore sportivo del Napoli. La scorsa estate è stato solo un’idea, ma ora c’è la volontà di chiudere l’operazione per regalare una nuova freccia offensiva a Spalletti. Ha il contratto in scadenza a giugno e tanta voglia di cambiare ambiente per tornare in Serie A.