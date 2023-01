Brekalo-Napoli, non è ancora finita: frenata con la Fiorentina, nuova strategia di Giuntoli!

Il possibile trasferimento di Josip Brekalo al Napoli è tutt’altro che tramontato. Dopo le notizie circolate nel pomeriggio, che vedevano l’esterno croato a un passo dalla Fiorentina, sono arrivati importanti aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato, frenata per Brekalo alla Fiorentina

A riferirli è il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport: nelle ultime ore è stata infatti registrata una brusca frenata per il trasferimento di Brekalo alla Fiorentina. Ciò rimette in corsa le altre pretendenti: Udinese e Napoli.

Calciomercato Napoli Brekalo (Getty Images)

Ultime notizie calciomercato Napoli, Brekalo Wolfsburg

I friulani lo vorrebbero per sostituire l’infortunato Deulofeu. La strategia del Napoli, invece, sarebbe quello di acquistarlo ora a un prezzo di favore (ha il contratto in scadenza tra sei mesi e il Wolfsburg si accontenta di circa 2 milioni, ndr) ma cederlo in prestito altrove e poi portarlo in azzurro il prossimo anno.

Insomma, nelle prossime ore potrebbe davvero entrare nel vivo questo nuovo affare di calciomercato con il Napoli ancora protagonista.