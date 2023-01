Il Napoli torna a Castel Volturno: novità sulle condizioni di Kvaratskhelia

Il Napoli ha chiuso questo girone di andata a 50 punti, laureandosi campione di inverno e battendo diversi record.

La squadra di Spalletti è a +12 dal Milan secondo e in città ormai viene citata sempre più spesso la famosa parola “scudetto”.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Report allenamento Napoli, novità su Kvaratskhelia

Gli azzurri però non abbassano la concentrazione e oggi sono tornati a Castel Volturno per preparare la sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ci sono importanti novità sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, assente nelle ultime due gare contro Cremonese in Coppa Italia e Salernitana in campionato nel weekend, a causa di una sindrome influenzale.

Secondo quanto comunicato dal Napoli nel report allenamento pubblicato sul sito, “Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo”.

Il suo recupero completo è sempre più vicino: Kvara ci sarà nel big match contro i giallorossi, Spalletti potrà contare nuovamente sul suo talento georgiano.