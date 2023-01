L’amico di Osimhen spaventa il Napoli: “In estate cambia tutto!”

La stagione di Victor Osimhen sta consacrando il bomber del Napoli nell’Olimpo dei grandi attaccanti d’Europa. Il nigeriamo ha già messo a segno 14 reti e fornito 4 assist in 19 presenze stagionali, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Il suo futuro è tutto da scrivere, visto che dal resto d’Europa gli interessi aumentano e potrebbero arrivare offerte da capogiro. Il Napoli non intende cederlo ma a cifre superiori ai 100 milioni potrebbe essere costretto a dirgli addio.

Osimhen Napoli

Cessione Osimhen, Ighalo è certo: “Almeno 120 milioni”

Il suo amico e connazionale Odion Jude Ighalo, attaccante dell’Al-Hilal, ha parlato a ‘Oma Sports’ della stagione di Osimhen e ha lanciato un’indiscrezione sul suo futuro.

“Veniamo dallo stesso posto in Nigeria e ricordo che quando giocavamo insieme in Nazionale gli dicevo sempre che il suo momento sarebbe arrivato. Deve solo rimanere concentrato, disciplinato e umile. Sa fare gol, è velocissimo, sta migliorando anche in fase di non possesso. È completo, può fare tutto. Per me è uno dei migliori attaccanti dell’Africa in questo momento, se non del mondo, anche perché segna ad ogni partita. Non sarei sorpreso se una grande squadra lo acquisterà in estate”.

Cessione Osimhen? Tutto ha un prezzo, e c’è un prezzo anche per Victor. Vale almeno 120 milioni. Secondo me, quella è la cifra minima per cederlo, perché al momento non si trova un attaccante del genere sul mercato. Un attaccante che lotta, che corre e che segna come lui. Farà le stesse cose di oggi ancora a lungo, ne sono certo. Ci sentiamo spesso, voglio che senta sempre il mio sostegno perché gli voglio tanto bene”.