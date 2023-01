Il caso plusvalenze che ha riguardato la Juventus ha, in realtà, invaso l’intero calcio italiano. Al momento il club bianconero è quello che ha pagato a più caro prezzo dopo le indagini della Procura Federale.

Il -15 in classifica comminato alla Juventus potrebbe non essere l’unica sanzione della Procura della FIGC al calcio italiano.

De Laurentiis (Getty Images)

Napoli a rischio sul caso plusvalenze: le ultime

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di La Repubblica, infatti, anche altre società italiane sono coinvolte e anche il Napoli potrebbe “pagare” dopo le indagini che si stanno svolgendo. Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, chiederà gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis, alla Procura di Napoli.

Lo scorso anno la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per studiare per filo e per segno il passaggio di Victor Osimhen in azzurro.

“Non pagherà solo la Juventus. La giustizia sportiva sa colpire solo se sei tu stesso a dichiararti, nei fatti, colpevole. Lo hanno fatto nelle centinaia di ore di intercettazione dirigenti di ogni livello della società bianconera: per questo la Juve è stata punita. Le “dichiarazioni auto-accusatorie” sono carpite grazie ai mezzi della giustizia ordinaria, senza i quali è quasi impossibile sanzionare un club. Per questo, il procuratore Chinè chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda De Laurentiis”.