Capocannoniere della Serie A e Top 3 in Europa: solo due fenomeni meglio di Osimhen

Victor Osimhen si è preso il Napoli sulle spalle e lo sta portando alla gloria. Gli azzurri sono al primo posto in classifica e ieri, dopo la partita vinta all’Arechi di Salerno contro la Salernitana, hanno confermato il primato con 50 punti nel girone d’andata.

Una media pazzesca che porta a non aver più paura di pronunciare liberamente le proprie speranze e i propri sogni, che uniti portano ad una sola parola: lo Scudetto.

Osimhen (Getty Images)

Osimhen capocannoniere e nella top 3: solo Kane e Haaland meglio di lui

Ormai l’obiettivo del Napoli è chiarissimo, considerata anche la classifica attuale. Vincere lo Scudetto è diventato il vero traguardo finale e farlo con questo Victor Osimhen sembra anche più semplice.

Con la rete segnata ieri alla Salernitana, è arrivato a 13 gol in campionato in 15 presenze. È stato assente, per infortunio, per 4 gare e la sua media gol è spaventosa: a dimostrazione della sua crescita e del suo status di top player.

Osimhen segna un gol ogni 102 minuti: in sostanza un gol a partita. In Europa, nei top 5 campionati, solo due fenomeni hanno fatto meglio di lui: Erling Braut Haaland e Harry Kane.