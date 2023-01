“Società in partnership”, non solo la Juventus: rischiano penalità altre due big

Il caso Juventus ha aperto importanti filoni di penalizzazione in classifica e pecuniarie per i club di Serie A. I bianconeri si sono visti sottrarre ben 15 punti nell’attuale campionato ma i rischi non sono finiti.

Il secondo filone di intercettazione e di penalità potrebbe riguardare anche la Champions League e possibili esclusioni dalle coppe.

Milan Roma (Getty Images)

Penalizzazioni in Serie A: rischiano anche Roma e Milan

Secondo quanto riferisce ‘Libero‘, però, rischiano anche altri club di Serie A che hanno avuto a che fare in maniera attiva con la Juventus nel procedimento appena concluso.

“L’udienza su questa seconda inchiesta che riguarda le plusvalenze è prevista entro il 22 febbraio. Sarà un procedimento diverso da quello appena concluso, ma con identica origine. La fonte è sempre riguardante le 14mila pagine dell’inchiesta “Prisma”, condotta dalla procura di Torino.

Sono emersi nuovi elementi da approfondire, legati alle società in partnership con la Juventus, negli affari sotto inchiesta. Il riferimento è a Sassuolo, Atalanta e Udinese. Ma potrebbero essere valutate anche le operazioni con la Roma (affare Spinazzola-Pellegrini) e il Milan (affare Bonucci-Caldara). Due colpi di calciomercato che non sono stati inclusi nel primo filone d’indagine e potrebbero essere integrate nel secondo”