Kvaratskhelia assente per Salernitana Napoli: la febbre non è l’unico motivo

Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta dell’Arechi e non giocherà Salernitana Napoli. Il talento georgiano è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il match di questa sera a causa dell’influenza non smaltita.

Il picco di gelo e piogge che ha colpito la Campania non ha lasciato scampo all’ex Dinamo Batumi che si è dovuto arrendere alla febbre.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Kvaratskhelia salta Salernitana Napoli per precauzione

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha voluto risparmiare Kvarstkhelia sì per la febbre ma anche per evitare di rischiare pesanti ricadute in vista di un tour de force che vedrà il Napoli impegnato su più fronti.

Insomma, Luciano Spalletti non vuole rischiare di non avere Khvicha Kvaratskhelia a disposizione per Napoli Roma di domenica prossima.

Al suo posto, a Salerno, giocherà Elmas che è parso in condizione straripante negli ultimi due mesi e può essere determinante in una gara che si preannuncia molto spigolosa e difficile da sbloccare, in un ambiente caldo e arrabbiato, desideroso di riscatto dopo gli 8 gol subiti a Bergamo la scorsa settimana.