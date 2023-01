All’indomani della pesantissima penalizzazione in classifica alla Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della situazione relativa al futuro. All’Allianz Stadium si giocherà Juventus-Atalanta e per Allegri non esiste altro risultato che la vittoria per riuscire a risalire la china.

“Non bisogna ripartire, queste vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà ricorso. Vista la classifica abbiamo cercare di vincere domani per girare a 25”.

Penalizzazione Juventus? “Dobbiamo cercare di vincere contro l’Atalanta: ci sono 3 punti in palio che ci consentirebbero di agganciare il settimo posto. Poi abbiamo Europa League e la Coppa Italia. Dobbiamo fare il meglio possibile“.

Allegri

Allegri in conferenza: “Ce l’hanno con la Juventus? Dico solo una cosa”

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi, è continuata con l’analisi del campionato ma sempre con uno sguardo alla nuova classifica.

“Bisogna compattarsi tutti ancora di più, continuare a lavoro col prillo basso. Noi dobbiamo solo pensare al campo. La squadra sa benissimo cosa c’è da fare, per noi non è cambiato niente. Bisogna avere la forza interiore e ricalarsi in quella che è la situazione attuale. Noi dobbiamo fare il massimo, stare in silenzio e fare questa sfida partendo da questi 22 punti. I ragazzi sono convinto che faranno di tutto per ottenere il massimo e magari fare qualcosa di straordinario per non avere rimpianti”.

Sentenza solo contro la Juventus: ce l’hanno con voi? “Io ho solo fatto i conti per capire quanti punti servono per entrare in Champions League. Li ho fatto sia quando hanno detto che sarebbero stati 9 punti, sia quando ce ne hanno tolti 15“.