Calciomercato Napoli, mossa di Giuntoli e De Laurentiis: novità su Kvaratskhelia

Il Napoli è tornato subito a lavoro dopo la sorprendente sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese ai calci di rigore. Un’eliminazione dolorosa, ma che paradossalmente ha compattato ancor di più la squadra azzurra.

Assente nella gara di coppa è stato il gioiello più splendente del Napoli, il georgiano Kvaratskhelia messo K.O. da una fastidiosa influenza. La grande partenza dell’attaccante, che fin qui ha collezionato 9 gol e 12 assist tra campionato e Champions League, ha ovviamente attirato l’interesse delle big d’Europa, tra cui il Manchester City.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Calciomercato Napoli, rinnovo di contratto per Kvaratskhelia

Nelle scorse ore ci ha pensato l’agente del calciatore, Mamuka Dzugeli, parlando ai media georgiani, ad allontanare voci di mercato dal suo assistito. E non è finita qui: il Napoli ha già pronta una contromossa per blindare il suo diamante.

Come riferito dall’edizione odierna di Repubblica, De Laurentiis e Giuntoli sono a lavoro per adeguare e prolungare il contratto del georgiano. Il nuovo accordo dovrebbe essere formalizzato a fine stagione e avrà come scadenza il 30 giugno 2028.