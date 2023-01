Stefano Ceci dona il calco del piede di Maradona al Gambrinus

Questa mattina al Bar Gambrinus di Via Chiaia, è stato donato il calco del piede sinistro di Diego Armando Maradona. Stefano Ceci, ex procuratore del Pibe de Oro, ha deciso di regalare un cimelio importantissimo ad uno dei bar storici della città.

L’omaggio verrà apposto in una teca e potrà essere ammirato dalle migliaia di turisti e clienti affezionati che ogni giorno affollano il bar. “Maradona e il Gambrinus, un connubio di storia e specialità della Napoli conosciuta in tutto il mondo“, dichiara Stefano Ceci, che ha realizzato il calco in copie esclusive e lo ha donato a personaggi del calcio, dello spettacolo e della politica internazionale.

Stefano Ceci Mardona

Stefano Ceci consegna il piede di Maradona al Gambrinus

All’evento, le cui immagini sono visibili sui canali social di SpazioNapoli.it, presenti: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, l’ex presidente azzurro Corrado Ferlaino e Massimiliano Rosati.

La teca è stata scoperta pochi minuti fa proprio dallo stesso Stefano Ceci e dal sindaco di Napoli, Getano Manfredi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://www.instagram.com/reel/CnjeidGJs3X/?igshid=YmMyMTA2M2Y=