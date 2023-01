Verso Salernitana-Napoli: Kvaratskhelia recupera? Le ultime

La sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese ha acuito qualche limite del Napoli. L’assenza dal campo dei titolarissimi e un massiccio turnover hanno portato un po’ di confusione e problemi nei 90 minuti contro i grigiorossi di Davide Ballardini.

L’assenza di Khvicha Kvaratskhelia si è fatta sentire. Sicuramente avrebbe riposato, sarebbe partito dalla panchina come Osimhen e coloro che hanno giocato contro la Juventus. Ma un conto è averlo a disposizione e un altro è il non averlo.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Salernitana Napoli: Kvaratskhelia sulla via del recupero

La febbre e l’influenza hanno bloccato la sua presenza in Coppa Italia contro la Cremonese ma la speranza di Spalletti e di tutti i tifosi del Napoli è quello di rivederlo in campo sabato alle 18 nel derby campano contro la Salernitana.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha ipotizzato la presenza dal primo minuto di Kvaratskhelia in Napoli-Salernitana.

“Per Salernitana-Napoli c’è tempo. La prima mossa non poteva che essere il riposo, lontano dal freddo e dal gelo. Una serata al riparo dalle insidie, poi oggi si vedrà. Probabilmente si eviterà di azzardare con l’allenamento in una città in cui resiste l’allerta meteo. I margini per stare bene esistono, eccome. Kvara già sembra proiettato in quel derby da affrontare per la prima volta e per scoprire l’effetto che fa”.