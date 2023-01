Napoli, Bereszynski già bocciato: pesanti critiche dopo l’esordio

Bartosz Bereszynski stecca la prima. Il terzino destro polacco, arrivato al Napoli pochi giorni fa dalla Sampdoria nello scambio di prestiti con Alessandro Zanoli, sbaglia l’esordio con gli azzurri.

Schierato titolare da Spalletti contro la Cremonese per far rifiatare l’instancabile Giovanni Di Lorenzo, ha mostrato qualche limite di adattamento alla rosa. La prova non perfetta è accentuata soprattutto dall’errore al minuto 88 sul gol di Felix Afena-Gyan.

Bereszynski Napoli (Getty Images)

Male l’esordio con il Napoli: Bereszynski bocciato

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, hanno bocciato la prima partita stagionale in maglia Napoli di Bartosz Bereszynski.

Gazzetta: Voto Bereszynski 5 – Al debutto: i movimenti li ha già capiti, ora deve adeguarsi al ritmo dei compagni. Si perde Felix e arriva il gol del 2-2.

Il Mattino: Voto Bereszynski 5 – Ci mette 18 minuti a far capire perché Di Lorenzo è insostituibile. Okereke lo salta facilmente e mette dentro un pallone comodo comodo per Pickel. Si appisola anche sul gol del pari. Non il miglior bigliettino da visita per il polacco.

Corriere dello Sport: Voto Bereszynski 5 – Da rivedere l’esordio assoluto con il Napoli: prima timidino, poi di sasso sul pareggio.