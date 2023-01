VIDEO – Napoli-Cremonese, ressa nei Distinti: si rifiuta di restituire il pallone e prende il Daspo

Napoli-Cremonese è stata una partita molto complessa sia dal punto di vista climatico che sportivo. Gli azzurri di Luciano Spalletti escono sconfitti dal ‘Maradona’ contro i grigiorossi di Davide Ballardini e vedono sfumare il primo obiettivo stagionale.

Il k.o., però, non è l’unica notizia che fa “scalpore” nella serata di ieri. In queste ore sta circolando sul web un video di una vera e propria ressa per un pallone finito nel settore Distinti Inferiore durante la partita.

Napoli, Daspo per un 16enne: non ha restituito il pallone

Il pallone finito nei Distinti, viene agguantato da un ragazzo di 16 anni che si è rifiutato di riconsegnarlo agli steward. Nei suo confronti, come riferisce repubblica.it, è stata avviata, quindi, la procedura finalizzata all’emissione di un Daspo nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio.

Le immagini hanno provocato numerose reazioni sconvolte a tantissimi tifosi che hanno gridato alla “vergogna per aver utilizzato metodi non troppo educati, e solo per un pallone”.