“In Europa nessuno come il Napoli”: l’ex calciatore estasiato dagli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a crescere e a far faville. In tutta Europa sono continui i complimenti alla squadra azzurra che, dopo la vittoria storica contro la Juventus, ha ribadito la volont e la possibilità di andare a vincere lo Scudetto 2022/23.

Amedeo Carboni Napoli

Carboni sul Napoli: “Nessuno come la squadra di Spalletti”

Amedeo Carboni, ex calciatore di Roma e Sampdoria, tra le altre, durante “Supertele“, programma in onda su DAZN, ha elogiato il gioco del Napoli.

Per l’ex calciatore, non c’è nessuna squadra europea che giochi come il Napoli. Neppure il Barcellona dei talentini Pedri e Gavi che fanno invidia al mondo intero ha i ritmi del centrocampo azzurro che con Lobotka, Anguissa e Zielinski è un passo avanti.

“Non c’è nessuna squadra che gioca bene come il Napoli. Specialmente a centrocampo, anche se il Barcellona ha calciatori davvero talentuosi. Quelli del Napoli però hanno un grandissimo cambio di ritmo. Cambiano la partita in una maniera unica, passano dal possesso palla ad un’azione velocissima. È un Napoli davvero bello da vedere”.