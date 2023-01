Chiariello oltre la scaramanzia: “Il Napoli ha vinto virtualmente lo Scudetto”

Il Napoli capolista in Serie A, con 9 punti di vantaggio rispetto al Milan secondo, fa ben sperare i tifosi in vista dello Scudetto. Questa stagione sembra poter essere quella giusta dopo anni di rincorsa al titolo del campionato di Serie A e spesse volte da secondo in classifica.

Il giornalista Umberto Chiariello, A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, nel suo consueto editoriale ha parlato delle due sfide di questa settimana degli azzurri e della lotta Scudetto.

Per la prima volta, il Napoli può chiudere il girone d’andata a 50 punti, deve andare a vincere il derby a Salerno, del tutto unilaterale, perché lo è per i tifosi della Salernitana, ma Napoli non lo vive come derby. Ci si è incontrati qualche volta in Serie B, contro una Salernitana che quasi strappò la promozione al Napoli. Ma è un derby che non esiste. In Serie A l’unica partita risale all’anno scorso, perciò questo derby lo sentono solo a Salerno“.

Napoli (Getty Images)

Chiariello sullo Scudetto: “

La partita di domani sera in Coppa Italia tra Napoli e Cremonese sarà importante esattamente come quella di sabato prossimo all’Arechi. Umberto Chiariello ha parlato anche della sfida di domani sera.

“Il Napoli non disdegna neppure la Coppa Italia, Ballardini è chiamato ad una mission impossible e probabilmente domani non avrà tutti i titolari. Il Napoli, probabilmente, farà più di un turnover: giocherà il Napoli 2 che è composto anche da Sirigu, Demme e forse Gaetano. Zerbin a destra, perché Politano va preservato, Lozano è squalificato e Raspadori e Simeone“.

Scudetto Napoli? “La vittoria dello Scudetto è già virtuale. Il Napoli che deve solo gestire il girone di ritorno. Spalletti deve pensare solo a giocare a pallone, senza retro pensieri”.