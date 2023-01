“Kvarataskhelia fu a un passo dalla Juventus”: svelati tutti i retroscena della trattativa

L’eroe della notte magica del Maradona contro la Juventus, insieme al suo compagno di reparto Victor Osimhen, è stato senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano, dopo due partite sottotono con Inter e Sampdoria, ha messo di nuovo in mostra tutto il suo repertorio e ha anche siglato una rete e due assist decisivi.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Kvaratskhelia Juventus, che rimpianto per i bianconeri

Ha fatto sorridere (forse non agli juventini però) il video pubblicato sui canali TikTok del Rubin Kazan, ex squadra di Kvara, in cui si ironizza su una trattativa mai chiusa tra il club russo e la Juventus.

Nel video, infatti, il Rubin Kazan, all’indomani della vittoria del Napoli sui bianconeri, svela un retroscena di mercato: nel 2021, la Juve voleva Kvara ma ritenne troppo alta la richiesta di 20 milioni di euro della società russa. Un video simpatico ma che cela una verità: la Juve fu molto vicina all’acquisto del georgiano.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato tutti i retroscena della trattativa Kvara-Juve. Il primo sondaggio fu fatto nell’anno di Sarri, con l’allora d.g Fabio Paratici che fiuta per primo il talento del georgiano. Il vero affondo, però, viene fatto nella primavera del 2021.

Kvaratskhelia sbarcò addirittura a Torino per visitare le strutture societarie, ma alla fine non se ne fece nulla. Il problema non fu solo la cifra richiesta, ma soprattutto la rivoluzione societaria alla Juve. Il passaggio di testimone tra Paratici e Cherubini cambia tutto e Kvara non è più una priorità.

Nel 2022, una volta passato alla Dinamo Batumi dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, è Giuntoli ad anticipare la concorrenza e a chiudere il suo acquisto per soli 10 milioni di euro. Un vero colpaccio considerato il rendimento del numero 77 azzurro.