“Troppi 20 milioni per Kvaratskhelia”, il Rubin Kazan prende in giro la Juventus (VIDEO)

Il sale del calcio è lo sfottò, quello sano e genuino, senza offese e violenze. Con l’avvento dei social in particolare, capita spesso che non solo i tifosi si prendano in giro tra loro, ma gli stessi club si punzecchino.

È il caso del Rubin Kazan, club russo ed ex squadra di Khvicha Kvaratskhelia. La società ha infatti pubblicato un video su Tik Tok in cui ha ironizzato ai danni della Juventus, rivelando anche una notizia.

Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia Napoli, video del Rubin Kazan che prende in giro la Juventus

Nel video si vede Kvara con la maglia della Juventus (vecchio spot per i social del Rubin, ndr) con una didascalia che rivela come nel 2021 i bianconeri si fossero interessati all’attaccante georgiano, rinunciando però al suo acquisto ritenendo eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro dei russi.

Ebbene, all’indomani della super prestazione in campionato in occasione di Napoli–Juventus, con due assist, un gol e un altro propiziato, i bianconeri si staranno certamente rammaricando per non aver investito su quello che, ad oggi, è uno dei migliori calciatori della Serie A.

ECCO IL VIDEO: https://vm.tiktok.com/ZMY15cV9V/