Inchiesta Juventus, Moggi a Report: “Hanno esagerato”

L’inchiesta sulle plusvalenze fittizie della Juventus continua a tenere banco in Italia. Nel pomeriggio sono state rese note, da Report, delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che chiarivano alcuni aspetti delle difficoltà della Lega Serie A e del momento storico complesso.

Questa sera, su Rai 3, è andato in onda l’intera puntata di Report che ha portato alla luce contenuti molto interessanti sulle indagini che stanno riguardando la Juventus.

Luciano Moggi

Moggi sul caso Juventus: “Hanno esagerato”

Luciano Moggi, storico ex dirigente della Juventus, intervistato dalla suddetta trasmissione, ha parlato del caso Juve.

Intercettazione di Bertola? “Se stava zitto guadagnava tanto. Era lui l’amministratore, era lui quello che doveva correggere Paratici e compagni. Quando ti trovi in un contesto che ti potrebbe dare più di quello che vuoi sei portato ad esagerare. Probabilmente per tentare di vincere la coppa dei campioni ha esagerato. Io e Giraudo prima di fare una cosa andavamo sempre dalla proprietà e decidevamo se fare o non fare una cosa“.