Napoli-Cremonese, slitta un esordio: il motivo

Il Napoli torna in campo dopo la grandissima vittoria contro la Juventus. Domani al Diego Armando Maradona va di scena l’esordio in Coppa Italia contro la Cremonese per gli ottavi di finale.

Vincere contro il club di Davide Ballardini (all’esordio sulla panchina lombarda) sarebbe importante per approdare ai quarti di finale. E così mettere nel mirino anche il trofeo nazionale vinto da Gennaro Gattuso l’ultima volta.

Sirigu Napoli

Sirigu salta Napoli Cremonese? Può slittare l’esordio

L’esordio di Salvatore Sirigu con la maglia del Napoli potrebbe slittare ancora. Il portiere classe ’87 non ha ancora giocato neppur un minuto tra i pali della porta del Maradona e potrebbe non farlo nemmeno con la Cremonese.

Secondo quanto riferisce Repubblica, il motivo dell’esclusione di Sirigu da Napoli Cremonese è da ricercare nel calciomercato. Il portiere sardo, infatti, è al centro di numerose voci che lo vedrebbero lontano dagli azzurri nei prossimi giorni. Se dovesse concretizzarsi lo scambio con la Fiorentina, infatti, al Napoli arriverebbe Pierluigi Gollini e l’ex Genoa farebbe il percorso inverso, in direzione Toscana.