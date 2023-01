Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, quali partite saranno con il settore ospiti chiuso? Spunta già un rischio per Salerno

Nella splendida vittoria del Napoli per 5-1 contro la Juventus ci sono stati tanti protagonisti: a partire da Kvaratskhelia e Osimhen, passando per Rrahmani ed Elmas, fino ad arrivare a Meret, Di Lorenzo e tutti gli altri giocatori scesi in campo. Ma tra i protagonisti della serata non può essere non menzionato anche il fantastico pubblico del Maradona.

Sold out in poche ore per una delle partite più attese in città: all’impianto di Fuorigrotta si è respirata una bellissima atmosfera con i tifosi che dopo il 5-1 hanno messo in scena una splendida coreografia con le torce dei cellulari.

Stadio Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quali trasferte saranno vietate ai tifosi del Napoli?

Purtroppo, però, negli ultimi giorni si è parlato di un altro tipo di “tifoseria”, ovvero quella protagonista degli scontri con gli ultras della Roma avvenuti sull’autostrada nei pressi di Arezzo lo scorso 8 gennaio.

Gli scontri di domenica scorsa hanno portato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a firmare un provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma per ben due mesi.

Il settore ospiti degli stadi dove giocheranno le due squadre resterà chiuso e, inoltre, sarà vietata la vendita dei biglietti anche per gli altri settori a tutte le persone residenti nelle province di Napoli e Roma.

Ma quali saranno le partite del Napoli “colpite” da questo provvedimento? Gli incontri in trasferta del Napoli da qui a due mesi sono quattro: i tifosi napoletani non potranno assistere alle gare in casa di Salernitana (21/01), Spezia (05/02), Sassuolo (17/02) ed Empoli (25/02).

Il provvedimento scadrà il prossimo 14 marzo: nel weekend successivo il Napoli giocherà in casa del Torino e quella dovrebbe essere la partita dove saranno riammessi i napoletani in trasferta.

Scontri Ultras Napoli Roma

Trasferte vietate, primo caso di criticità per Salernitana-Napoli

Le trasferte saranno vietate per tutti i tifosi residenti a Napoli e provincia, ma non sarà fatto divieto (ovviamente) per tutti quei tifosi che vivono fuori città. E il problema potrebbe verificarsi subito per Salernitana-Napoli.

Il derby campano, in programma sabato prossimo alle ore 18, è molto sentito dai tifosi salernitani. In provincia di Salerno, però, sono presenti anche molti tifosi del Napoli: loro potranno acquistare senza problemi il biglietto per l’Arechi, ma solo nei “settori di casa”.

Il rischio di tafferugli è alto e l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha rivelato l’intenzione della Questura di Salerno. Il piano è quello di cercare di individuare anticipatamente i tifosi del Napoli e farli confluire in due zone cuscinetto situate in Tribuna e nei Distinti, lato Curva Nord (dove ci sarà il settore ospiti chiuso). La stessa strategia è stata adottata anche per Salernitana-Milan dello scorso 4 gennaio.