“Rimonta al Napoli possibile?”, la risposta di Pioli non lascia dubbi

Il Milan pareggia a sorpresa contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Un risultato che sorprende tutti, visto che i rossoneri – chiamati a dare una risposta al Napoli che ieri ha trionfato contro la Juventus per 5-1 – erano dati per favoriti alla vigilia.

Un primo tempo disastroso per gli uomini di Stefano Pioli, al cospetto di un Lecce tutt’altro che rinunciatario. Nella prima frazione di gioco, infatti, decisivo Baschirotto che bissa il vantaggio dopo l’autorete a inizio match del milanista Theo Hernandez.

Nel secondo tempo, invece, arriva la reazione degli ospiti, che hanno riportato la sfida in equilibrio con le marcature messe a segno da Rafael Leao e Davide Calabria.

Un punteggio che non può che mandare su tutte le furie Stefano Pioli, intervenuto nella consueta intervista post partita.

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Serie A, Lecce-Milan: le parole di Pioli sul Napoli e sullo Scudetto

Stefano Pioli ha parlato del Napoli e della lotta Scudetto nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di DAZN. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito:

“Credo sia sempre molto difficile se la squadra è troppo preoccupata o leggera. Se sei preoccupato ti prepari nel modo più accurato possibile. Purtroppo abbiamo sbagliato l’impatto. È vero, poi, che siamo in linea con i risultati dell’anno scorso ma stiamo ottenendo meno di quanto volevamo. Certi errori banali ti compromettono le partite. Dobbiamo pensare a recuperare i nostri principi di gioco più che al Napoli“.

Il pareggio del Milan a Lecce fa volare sulle