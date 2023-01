Gazzetta senza freni: “Kvaratskhelia e Osimhen meglio di Maradona e Careca”

I volti della vittoria del Napoli di Spalletti sono due: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due attaccanti azzurri anche contro la Juventus hanno messo in piedi una prova sensazionale che ha permesso alla squadra di Spalletti di sembrare invincibile anche contro le big.

Sono entrati in 4 dei 5 gol azzurri contro al Juventus, hanno dimostrato di trovarsi alla perfezione insieme e di avere ancora ampi margini di crescita.

Khvicha Kvaratskhelia

La Gazzetta: “Kvaratskhelia e Osimhen meglio di Maradona e Careca”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha esaltato il talento di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen con parole d’elogio che richiamano Maradona e Careca.

“Che coppia d’assi! Kvaratskhelia e Osimhen sono stati incontenibili, come neanche Maradona e Careca. Ma il gol raffinato dello stopper Rrahmani dimostra che la qualità è un bene comune e quello finale di Elmas che anche le alternative brillano. Il Napoli non è stato mai così vicino al suo sogno, non solo per il vantaggio grasso (+10 virtuale) e perché la concorrenza arranca, ma perché ha dato una prova di maturità poderosa”.