VIDEO – Spalletti saluta Allegri a fine partita: il gesto fa impazzire i tifosi

Luciano Spalletti contro Massimiliano Allegri: la tre giorni di Napoli-Juventus è stata anche questa. Uno scontro tra titani, dialettico e poi in campo. Con le parole hanno vinto entrambi, ognuno ha preferito le “frecciatine” dell’uno o dell’altro alla vigilia e dopo il big match del ‘Maradona‘.

In campo, però, non c’è stata storia. Luciano Spalletti ha batutto 5-1 Massimiliano Allegri che a fine partita era molto nervoso e accigliato per la cocente sconfitta.

Spalletti Allegri

Spalletti e la stretta di mano ad Allegri: tifosi impazziti sul web

A fine partita, poi, il gesto che ha fatto letteralmente impazzire il web. I tifosi, sui social, non hanno potuto fare a meno che notare la particolare stretta di mano che l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha dato al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

Lo ha prima cercato con lo sguardo, lo ha inseguito passo dopo passo con la mano tesa per diversi metri. Poi Allegri si è accorto della “figura” che lo stava seguendo, si è voltato, lo ha visto, e ha ricambiato la stretta di mano. Che è sembrata provocatoria ad alcuni e pacificatoria a molti altri.