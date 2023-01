VIDEO – Di Lorenzo e la mano sul cuore: il gesto sfuggito alle telecamere

Giovanni Di Lorenzo è il capitano e il leader del Napoli. La stagione in corso è iniziata con una rivoluzione totale nello spogliatoio azzurro che ha portato la squadra a scegliere l’ex difensore dell’Empoli come nuovo capitano.

E sin dal primo giorno in cui ha indossato la fascia si è dimostrato il vero leader del gruppo azzurro. Sempre il primo pronto al sacrificio, sempre il primo ad esultare ai gol dei compagni. Sempre pronto a suonare la carica e a portare il alto lo stemma del Napoli.

Gruppo Napoli

Di Lorenzo si batte la mano sul cuore: è il leader del Napoli

Prima del fischio d’inizio di Napoli Juventus, un gesto non colto appieno dalle telecamere ha sintetizzato il ruolo di Giovanni Di Lorenzo per lo spogliatoio.

Nel cerchio del gruppo prima del via al match, il discorso è toccato a lui e le immagini sono riuscite a cogliere la mano del capitano battere sullo stemma del Napoli. Gesto non di poco conto, a voler indicare ai compagni la strada per la vittoria: “Metterci il cuore!“.