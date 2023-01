Calciomercato Napoli, obiettivo dalla Fiorentina: scambio con l’azzurro

Il calciomercato del Napoli non è molto attivo nel mese di gennaio. L’arrivo di Bartosz Bereszynski potrebbe essere l’unica mossa in entrata del club azzurro, a meno che non si verifichino delle cessioni che “costringerebbero” ad andare a prendere qualche volto nuovo.

Calciomercato Napoli Gollini (Getty Images)

Calciomercato Napoli, scambio Sirigu Gollini con la Fiorentina

In casa Napoli è da tenere sotto controllo la situazione di Salvatore Sirigu. Il portiere ex Genoa non ha ancora debuttato in maglia azzurra e potrebbe dire addio per trovare più spazio. Si era parlato di un forte interesse del Cagliari e poi della Reggina in Serie B ma non si è concluso alcun affare.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, ora c’è la possibilità di un nuovo scambio tra portieri: Salvatore Sirigu alla Fiorentina e Pierlugi Gollini, attualmente ai Viola in prestito dal Tottenham, vestirebbe la maglia azzurra per fare da comprimario ad Alex Meret.

I prossimi giorni potrebbero essere determinanti per chiudere la trattativa e porre fine all’avventura del classe ’87 al Napoli dopo appena 6 mesi.