Ora basta stupirsi! Meret è la terza stella del Napoli

Alex Meret. E potremmo anche fermarci qui. Il portiere del Napoli in questa stagione ha deciso di mostrare – finalmente – le sue immense qualità, e si sta prendendo la scena. Sta mettendo le mani sulle vittorie importanti.

Era successo al ‘Meazza‘ contro il Milan, con la paratona salva-risultato su Giroud e l’ha fatto ieri sera, al ‘Maradona‘ evitando lo sciagurato autogol di Amir Rrahmani che sarebbe valso il 2-2, la rimonta della Juventus e soprattutto l’evento “catastrofico” di essersi fatti recuperare due gol in pochissimi minuti.

Alex Meret, ora, si è preso definitivamente il Napoli. Ha scacciato gli incubi di Empoli della scorsa stagione e ha deciso di imporsi, silenziosamente, tra i volti dei protagonisti del Napoli.

Meret parata contro Juventus

Alex Meret scelta giusta: altro che Keylor Navas

Luciano Spalletti è stato bravo a dargli spazio e fiducia. In estate si era parlato insistentemente del suo addio, per andare a puntare su un altro portiere esperto e in là con gli anni come Keylor Navas. Sicuramente un campione ma… Ma il Napoli ha puntato su Meret, acquistato per 25 milioni di euro dall’Udinese e che non sembrava poter essere decisivo.

La svolta è arrivata con la titolarità indiscussa e, ora, indiscutibile. Al momento è il miglior portiere della Serie A per distacco – e anche per l’assenza di Maignan che è stato decisivo per lo Scudetto 2022 del Milan.

Napoli, Meret vale il terzo Scudetto

Meret si è preso il Napoli e ora è il Napoli a doversi prendere Meret “per sempre”. A fine stagione bisognerà ridiscutere i termini del suo contratto: qualche mese fa ha rinnovato solo per un altro anno, fino al 2024 ma gli azzurri non possono lasciarsi sfuggire questo portierone. È importante dare solidità alla difesa con un portiere giovane e fortissimo, che ha ancora tantissimi margini di miglioramento e può diventare decisivo.

E lo Scudetto, la “terza stella” del Napoli, passa anche dalle sue mani, dai suoi miracoli e dalle sue parate. Ora basta nascondersi: Alex Meret è la terza stella del Napoli, forse anche più di Osimhen e Kvaratskhelia.