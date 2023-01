Verso Salernitana-Napoli, ‘Arechi’ aperto ai napoletani? La decisione

Gi scontri tra ultras del Napoli e quelli della Roma di domenica scorsa, hanno portato e porteranno a conseguenze per tutta la tifoseria di una e dell’altra squadra. Da giorni, ormai, si vocifera di punizioni severissime in arrivo fino alla fine della stagione, senza distinzione tra colpevoli e innocenti nelle tifoserie.

La partita tra Napoli e Juventus è altresì considerata ad “alto rischio” da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, però, non ha vietato l’ingresso ai tifosi bianconeri per l’imminenza della partita e la vendita già effettuata della maggior parte dei biglietti.

Tifosi Napoli (Getty Images)

Trafserta vietata per Salernitana Napoli: le ultime

Sabato prossimo, alle 18, il Napoli sarà di scena all’Arechi di Salerno, contro la Salernitana. L’anno scorso la trasferta fu vietata ai residenti in Campania, per evitare ulteriori frizioni tra le tifoserie, da sempre poco “amiche”.

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, anche per il prossimo Salernitana-Napoli si va verso questa decisione.

“Divieto di trasferte, dunque, per ora in stand-by, anche se trapela la decisione, non ancora ufficializzata, di proibire la prossima trasferta a Salerno dei tifosi del Napoli, viste le antiche rivalità tra loro, e di limitare quella dei tifosi romanisti a La Spezia”.