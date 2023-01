Altro che ritorno al Napoli: Contini lascia la Sampdoria, ha un altro accordo

Nikita Contini è stato uno dei nomi più chiacchierati per il calciomercato del Napoli. Il portiere italo-ucraino, di proprietà del club azzurro e in prestito alla Sampdoria, è pronto a cambiare nuovamente maglia per provare una nuova esperienza e accumulare maggior minutaggio.

Nelle scorse settimane si è parlato di un suo ritorno al Napoli in caso di partenza di Sirigu per fare da secondo ad Alex Meret, ma ora le cose stanno cambiando.

Contini

Calciomercato Napoli, Contini lascia la Sampdoria per la Reggina

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Nikita Contini è pronto a lasciare la Sampdoria dopo appena 6 mesi di prestito. Non ha giocato con Marco Giampaolo e Dejan Stankovic, se non in Coppa Italia e ora cambierà nuovamente maglia.

Questa sera sarà titolare della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e poi dirà addio al club doriano: per lui direzione Reggina. Resterà in Calabria fino al termine della stagione e poi si scriverà nuovamente il suo futuro.