Napoli-Juventus, il Maradona sarà sold out: incasso record, le cifre

Napoli-Juventus sarà la partita delle partite. Il primo incontro stagionale tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri avverrà al ‘Maradona‘ e potrà dire moltissimo dal punto di vista della preparazione delle due squadre e delle rispettive ambizioni.

Vincere, per il Napoli, significherebbe distanziarsi ancora di più dai bianconeri e mettere un bollino gigante sul campionato per segnalare chi siano i favoriti. Un +3 in classifica, per la Juventus, significherebbe andare a rosicchiare un pezzo di classifica e riaprire definitivamente i discorsi Scudetto, aiutando, forse, anche il Milan nella ricorsa.

Napoli-Juventus

Napoli Juventus, sold out al Maradona: esauriti i biglietti, incasso record

Il ‘Maradona‘ sarà sold out per Napoli Juventus. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, fa i conti tra numero di presenti e cifre incassate dalla vendita dei tagliandi.

“Sulle tribune del Maradona saranno dunque quasi in 60 mila a dare la carica alla squadra di Luciano Spalletti ed è al sicuro anche il record d’incasso stagionale in campionato, che dovrebbe sfiorare o addirittura superare il traguardo dei 4 milioni. Al Maradona sarà permesso l’ingresso anche ai tifosi della Juventus, che finora hanno acquistato circa un migliaio ( sui 4 mila disponibili) di biglietti per il settore Ospiti”.