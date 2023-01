Ferrara non ha dubbi: “Il Napoli è come la Juve degli ultimi anni!”

Questa sera, a DAZN per il post partita di Bologna-Atalanta, il parterre di opinionisti presentava nomi importanti come Luca Toni e Ciro Ferrara.

Negli studi dell’emittente televisiva oltre, all’ex difensore del Napoli è stato intervistato anche Gabriel Omar Batistuta che ha manifestato il suo tifo per il Napoli nella corsa Scudetto.

Napoli (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Messi o Maradona? Frecciata di Ferrara a Cassano

L’ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato anche del percorso dell’Argentina ai Mondiali ed è stato interrogato sul grande dibattito che in queste settimane sta spopolando in Argentina dopo la vittoria dell’Albiceleste: più forte Maradona o Messi?

La risposta di Ferrara, ex compagno di Maradona, non si è fatta attendere e l’ex numero 2 azzurro non ha perso occasione per mandare una frecciata ad Antonio Cassano.

L’ex fantasista barese, infatti, negli scorsi mesi aveva definito i compagni di squadra con cui Maradona aveva vinto gli Scudetti come “scappati di casa“.

Di seguito le dichiarazioni di Ferrara evidenziate dalla nostra redazione:

“Chiariamo subito, ai Mondiali ho tifato Argentina. A Messi gli pulisco le scarpe, gli porto la borsa e lo accompagno dove vuole, ma come dice qualcun altro (Cassano ndr.), Maradona ha vinto con degli “scappati di casa”. Se vinci con degli “scappati di casa” vuol dire che sei superiore a tutti gli altri”.

Ciro Ferrara DAZN

Ferrara sicuro: “Il Napoli è una squadra matura”

Ferrara poi, ha analizzato il percorso del Napoli in questa Serie A e ha fatto un paragone con la Juventus del passato.

Di seguito quanto evidenziato:

“La Juventus ha necessità di recuperare chiesa e Di Maria. Il percorso della Juventus è importante nelle ultime otto partite, ma detto questo: cosa ha recuperato al Napoli?

Gli azzurri hanno perso una partita e hanno fatto un percorso straordinario. Mi sembra di vedere quello che ha fatto la Juventus negli ultimi campionati. Il Napoli si sta staccando e lasciando indietro tutti gli altri”.

Che Napoli è stato contro la Sampdoria?

“Anche in una giornata non semplicissima sono riusciti comunque a portare a casa un risultato importante anche in vista della sfida della Juve. Io vedo una squadra matura, è impensabile che possa vincerle tutte, come non le vinceranno le altre. Il passo falso può capitare, ma secondo me non influirà”.