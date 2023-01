Batistuta fa impazzire i tifosi del Napoli: l’ha detto sullo Scudetto!

Il Napoli sta facendo faville in campionato. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno 7 punti di vantaggio su Milan e Juventus e si sono già laureati campioni d’inverno con 2 giornate d’anticipo.

Nei cinque precedenti, il Napoli per due volte si è laureato campione a fine stagione, mentre le altre tre volte si è dovuto accontentare del secondo posto.

Questa sera, ospite di DAZN, nel corso della trasmissione “Supertele“, c’è Gabriel Batistuta, ex attaccante di Fiorentina e Roma.

Batistuta Dazn

Batistuta sicuro: “Il Napoli vincerà lo Scudetto”

Il “Re Leone“, interrogato sull’esito della Serie A, si è espresso con grande fermezza. Secondo l’ex attaccante argentino il Napoli vincerà lo Scudetto. Per l’ex bomber, il distacco accumulato dagli azzurri è troppo ampio per poter essere colmato dalle rivali.

Cosa ne pensi del campionato?

“Secondo me vince il Napoli, faccio il tifo per loro non perchè sono loro tifoso ma penso che se lo meriti dopo 7/8 anni che ci prova e va vicino ma per un motivo o per un altro non vince mai. Penso che se lo meriti. Quest’anno lo vedo più convinto, ha un vantaggio importante e difficilmente le altre possono recuperare”.

Osimhen il più forte in Serie A?

“Non lo so ma è di sicuro il più determinante, mi piace tanto e si vede che è molto importante per la squadra. Gli consiglierei di stare un po’ più calmo, ieri ha rischiato l’espulsione, però mi piace è un attaccante che fa punti”.