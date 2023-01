Zanoli alla Sampdoria, la soddisfazione dell’agente: “Scelta lungimirante, ha un obiettivo”

Il calciomercato invernale è già entrato nel vivo. Un’operazione già conclusa è quella che ha coinvolto lo scambio fra Napoli e Sampdoria dei terzini Bereszynski e Zanoli.

Il polacco si è spostato a Napoli in prestito con diritto di riscatto per garantire a Spalletti un vice d’esperienza del capitano Di Lorenzo, il secondo passa invece ai blucerchiati in prestito secco con l’obiettivo di fare esperienza.

Foto: Getty Images- Alessandro Zanoli

Zanoli, l’agente: “L’obiettivo è il ritorno al Napoli”

Zanoli, tra l’altro, ha già debuttato con la maglia sampdoriana subentrando proprio contro il Napoli nel match di ieri chiuso con la vittoria per 2-0 dei napoletani. Ha espresso tutta la sua soddisfazione per la conclusione di questa operazione l’agente del neo terzino della Samp Alessandro Moggi, intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Di seguito quanto riportato:

“Sono molto soddisfatto di Zanoli, non ci dimentichiamo che non è semplicissimo entrare in campo dopo mesi di sostanziale inattività. È importante il dato del suo inserimento immediato e della sua personalità.

“L’obiettivo è il ritorno al Napoli. Il doppio scambio è stata una buona operazione per Alessandro, perché gli consente di acquisire esperienza e, al contempo consente al Napoli di avere un giocatore con esperienza che farà le sue partite. È stata una scelta lungimirante del Napoli“.