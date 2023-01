Ounahi al PSG? Niente di vero! Si avvicina al Napoli – SKY

Il calciomercato entra nel vivo e il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è sempre attento alla ricerca di possibili affari. Uno di questi può essere quello relativo a Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers.

Ounahi è stato una la sorpresa dell’ultimo Mondiale in Qatar, chiuso in semifinale dal suo Marocco, diventato il primo team africano di sempre a spingersi così in avanti in un Mondiale. Giuntoli sta provando ad assicurarselo per giugno.

Ounahi Napoli (Getty Images)

Fabrizio Romano: “Ounahi-PSG: Fake news!”

Le notizie di stamattina però rendevano piuttosto lontano un suo acquisto per gli azzurri, dandolo ad un passo invece dal Paris Saint Germain grazie al convincimento del suo compagno di nazionale Hakimi. Il giocatore sarebbe stato acquistato subito, rimanendo i prestito all’Angers fino a fine campionato.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito però questa notizia su Twitter, bollandola seccamente come una fake news.

Ounahi-Napoli: c’è il sì del giocatore!

Da Sky Sport, segnalano invece la volontà del calciatore a trasferirsi al Napoli e la volontà del Napoli di chiudere la trattativa per giugno. La prima offerta degli azzurri è stata di 15 milioni: balla dunque ancora un po’ di differenza rispetto alla richiesta dell’Angers di 20/25 milioni di euro.

C’è stato però un incontro a Milano con gli agenti del giocatore con la volontà di convincerli a far abbassare le richieste della società francese. In ogni caso, il Napoli non può tesserarlo subito in quanto extracomunitario, ma c’è la voglia di chiudere il colpo in anticipo in stile Olivera.