Napoli Juventus si gioca di venerdì: l’ultima volta c’era Higuain

L’attesa è alle stelle per il big match di venerdì fra Napoli e Juventus. Gli azzurri si trovano in vetta alla classifica in Serie A con 7 punti di vantaggio sulla coppia formata dal Milan e i bianconeri stessi. Nella giornata di ieri, i ragazzi di Spalletti hanno avuto la certezza matematica del titolo di campioni d’inverno dopo la frenata del Milan a San Siro contro la Roma.

La gara potrà quindi essere decisiva negli equilibri di questo campionato. Per la Juventus, c’è l’opportunità di tornare clamorosamente in corsa per la vittoria dello Scudetto dopo l’inizio di stagione assolutamente negativo. Per il Napoli, la possibilità di consolidare un vantaggio rilevante.

Foto: Getty Images- Higuain (Napoli-Juventus)

L’ultimo Napoli-Juve giocato di venerdì fu un incubo: il racconto

Il big match si gioca in un insolito slot orario, quello del venerdì sera, a causa degli impegni in Coppa Italia delle due squadre. Questa coincidenza di certo non farà piacere ai tifosi azzurri dato i brutti ricordi evocati dall’ultimo Napoli-Juventus giocatosi di venerdì sera.

Risale infatti all’1 dicembre 2017 l’ultimo incontro fra le due squadre giocato il venerdì sera. La gara fu vinta per 1-0 dai bianconeri grazie alla rete di Gonzalo Higuain, che non si tirò indietro dopo il gol dallo sbeffeggiare i tifosi azzurri presenti in quello che all’epoca era lo Stadio San Paolo.

Una partita da incubo, che portò i bianconeri ad accorciare in classifica rispetto agli azzurri in un contesto molto simile rispetto a quello attuale. I tifosi del Napoli sperano che stavolta vada decisamente meglio.